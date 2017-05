Ukraina odwraca się plecami do Rosji

© Zdjęcie: Fb account of Police of Kharkiv region Pod Charkowem wandale zbezcześcili pomnik poległych w II wojnie światowej

Urzędnicy w najbliższym czasie planują zrekonstruować cokół pomnika postawionego na skwerze, który również nosi nazwę Bogdana Chmielnickiego. Prace przygotowawcze już się rozpoczęły.

„Planuje się, że w trakcie tej przebudowy postać Chmielnickiego zostanie obrócona twarzą do centralnego placu miasta i cerkwi św. Paraskiewy. Jak wiadomo, właśnie taki był zamysł autora pomnika — znanego czernihowskiego architekta Andrieja Karnabiedy, ale podczas budowy obiektu ówczesne kierownictwo partii zmusiło konstruktorów do obrócenia rzeźby w przeciwnym kierunku, twarzą do ówczesnego komitetu obwodowego partii. Andriej Karnabied całe swoje życie miał nadzieję na to, że w niezależnej Ukrainie hetman zostanie obrócony twarzą do cerkwi i plecami do Moskwy” — wyjaśniła swoją decyzję Rada Miasta.