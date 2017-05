Poroszenko „komenderuje" eurodeputowanymi

Poroszenko poprosił wcześniej przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Antoniego Tajani, by nie dopuszczał do wyjazdów na Krym i do Donbasu eurodeputowanych.

Ubolewamy nad tym, że prezydent Ukrainy postanowił komenderować eurodeputowanymi i zakazywać im wyjazdów na Krym. Czeka go kolejne rozczarowanie. Europejscy politycy są zainteresowani otwarciem krymskiego regionu i nikt nie zdoła odwrócić tej tendencji. Kwestia Krymu zmusza Kijów do zapomnienia o demokracji i prawie międzynarodowym — powiedział Smirnow dziennikarzom.

Według jego słów, eurodeputowani powinni częściej składać wizyty na Krymie, żeby ujrzeć realne zmiany na lepsze, do jakich doszło przez ostatnie trzy lata, i zrozumieć, dlaczego na referendum w 2014 roku Krymczanie opowiedzieli się za powrotem półwyspu na łono Rosji.

Europejscy deputowani niejednokrotnie jeździli na półwysep. W marcu 2017 roku z trzydniową wizytą na Krym udali się członkowie Parlamentu Europejskiego, a także politycy z wielu krajów Unii Europejskiej, WNP i Ameryki Łacińskiej. Kijów wprowadził za to sankcje przeciwko kilku europejskim deputowanym.