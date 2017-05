Nowy „Biały Łabędź”. Pierwszy krok w kierunku bombowca przyszłości

O tym w środę powiedział dziennikarzom dyrektor generalny „Tupolewa” Aleksander Koniuchow. Prace nad nowym samolotem generalnie idą zgodnie z planem, powiedział. Wcześniej prezes korporacji Jurij Slusar powiedział, że seryjna produkcja tych maszyn ma rozpocząć się w 2021 roku.

W przyszłości Tu-160M2 uzupełnią już będące we flocie Sił Powietrzno-Kosmicznych Tu-160 i Tu-160M1. Nowy samolot stanie się podstawą lotniczego komponentu rosyjskiej „triady jądrowej” i pozostanie nim co najmniej do 2030 roku. Zdaniem ekspertów kolejna modyfikacja znanego na całym świecie „Białego Łabędzia” pod względem swojej skuteczności będzie przewyższać poprzednie wersje co najmniej dwukrotnie. Przetestowane na Tu-160M2 rozwiązania technologiczne zostaną wykorzystane przy stworzeniu całkowicie nowego bombowca — PAK DA (Perspektywiczny Kompleks Latający dla Lotnictwa Dalekiego Zasięgu).