„NATO powinno walczyć z terroryzmem, a nie gromadzić siły przy rosyjskiej granicy"

„Wysłanie hiszpańskich wojskowych do państw bałtyckich to pytanie nie do Rosji, a do Hiszpanii, na ile Hiszpania tego potrzebuje, na ile odpowiada to interesom tego państwa" — powiedziała dyplomatka, odpowiadając na pytanie o rozmieszczenie hiszpańskiego kontyngentu w jednostce integracyjnej sił NATO na Łotwie.

Jednostka integracyjna sił NATO na Łotwie została stworzona 1 września 2015 roku, jej główne zadanie polega na koordynowaniu operatywnego rozmieszczenia sił szybkiego reagowania NATO, w tym sprzyjając rozmieszczeniu sił sojuszników na Łotwie. Hiszpania stała się 12 państwem, które oficjalnie potwierdziło swój udział. W skład pododdziału wchodzi także Łotwa (jako państwo przyjmujące zapewnia około 50% składu osobowego), Belgia, Kanada, Dania, Niemcy, Holandia, Norwegia, Polska, Turcja, Wielka Brytania i USA.

„Chcę zapytać Hiszpanów: czy Hiszpanii, narodowi hiszpańskiemu kiedykolwiek trzeba było bronić się przed Rosją? Czyżby Rosja zagrażała bezpieczeństwu Hiszpanii? Nie. Natomiast grozi Hiszpanii terroryzm międzynarodowy. Ale z nieznanych powodów NATO nie uważa za konieczne obronę Hiszpanii przed terroryzmem. Nie słyszałam o żadnej konkretnej akcji, o żadnym konkretnym planie przeciwdziałania terroryzmowi międzynarodowemu NATO, który by się powiódł" — powiedziała.

Według niej „organizacja, która ogłosiła swoim celem sprzyjanie i zapewnienie bezpieczeństwa euroatlantyckiego, tym bezpieczeństwem nie zajmuje się", lecz zajmuje się urojonymi wirtualnymi zagrożeniami. Rzeczniczka MSZ Rosji uważa, że takie podejście prowadzi do sytuacji, gdy „międzynarodowa uwaga jest odwracana od prawdziwych zagrożeń, realne zagrożenia są zastępowane urojonymi".

„Zamiast połączyć wysiłki i wspólnie walczyć z PI i terroryzmem międzynarodowym, są podejmowane próby rozdzielenia nas zmyślonymi mitycznymi historiami o rosyjskich hakerach, którzy rzekomo mieszają się w wybory" — dodała rzeczniczka resortu.

Jednocześnie według niej Moskwa „wysoko sobie ceni dialog z Hiszpanią, który nie przerywa się nawet przy pojawieniu się trudnych kwestii".