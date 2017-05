Ile pieniędzy potrzebują Ukraińcy, aby wjechać do UE?

© Sputnik. Władimir Piesnia Departament Stanu USA skrytykował blokadę rosyjskich portali na Ukrainie

Ukraińskie media zebrały dane statystyczne od resortów dyplomatycznych odnośnie gwarancji finansowych niektórych państw układu z Schengen, koniecznych, aby wjechać do tego czy innego kraju Unii.

Według danych ukraińskiej gazety „Nowoje wriemia", aby wjechać na terytorium Belgii, Ukraińcy muszą mieć przy sobie 95 euro na każdą dobę pobytu. W Austrii i Luksemburgu nie określono jakiejś konkretnej sumy, którą należy posiadać, aby zatrzymać się w tych krajach. Aby wjechać do Niemiec, należy mieć przy sobie 45 euro na dobę.

Poroszenko oszalał z radości z powodu zniesienia wiz dla Ukrainy

Cudzoziemiec może zostać niewpuszczony do kraju, jeśli nie ma środków finansowych, aby opłacić swój pobyt czy podróż powrotną do domu, czy do kraju trzeciego, w którym posiada pozwolenie na pobyt stały.

Tymczasem suma, którą musi posiadać na dobę pobytu, nie jest określona prawem, funkcjonariusze Straży Granicznej rozpatrują każdą sytuację indywidualnie — podkreśla periodyk.

Minimalna suma, konieczna do pobytu w Grecji — to 300 euro na pięć dni. Zgodnie z prawem Szwecji, określona suma pieniędzy konieczna do przekroczenia granicy kraju, według danych na 2017 rok wynosi 450 koron szwedzkich (47 euro) w dzień. Jednym z najbardziej dostępnych państw są Węgry — za każdym razem w czasie wjazdu do tego kraju należy mieć minimum 3,2 euro (1000 forintów węgierskich).

Natomiast minimalne wynagrodzenie na Ukrainie wynosi 3,2 tys. hrywien (około 108 euro zgodnie z kursem Narodowego Banku Ukrainy). Średnie zarobki na Ukrainie w marcu 2017 roku wyniosły 6,7 tys. hrywien (około 230 euro).

W środę przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani i premier sprawującej prezydencję w Radzie Unii Europejskiej Malty — Joseph Muscat podpisali dokument ws. wniesienia zmian do ustawodawstwa UE dla wprowadzenia ruchu bezwizowego z obywatelami Ukrainy. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko był obecny na ceremonii.