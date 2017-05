Globalne katastrofy przyszłości

Za osiem tysięcy lat oprogramowanie może mieć problem z dziesięciotysięczną datą związany z tym,

że do przedstawienia roku w datach stosuje się cztery, a nie pięć cyfr.

Za 50 tysięcy lat nadejdzie nowa epoka lodowcowa, a także zniknie wodospad Niagara. W ciągu 500 tysięcy lat Ziemia prawdopodobnie zderzy się z dużą asteroidą o średnicy jednego kilometra, a pół miliona lat później nastąpi wybuch superwulkanu. Do tego czasu gwiazda Betelgeza przeobrazi się w supernową.



Za 50 milionów lat Fobos spadnie na powierzchnię Marsa, a za sto milionów nasza planeta zderzy się z asteroidą o średnicy ponad 10 kilometrów, a Saturn już całkowicie straci pierścienie. 400-500 milionów lat później prawdopodobnie będzie miał miejsce potężny rozbłysk gamma zdolny do zniszczenia warstwy ozonowej na Ziemi. Słońce będzie jaśniejsze, co doprowadzi do zmian klimatycznych. Poziom dwutlenku węgla gwałtownie spadnie, w wyniku czego fotosynteza będzie niemożliwa. W końcu za miliard lat oceany Ziemi znikną z powodu silnego efektu cieplarnianego.