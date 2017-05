Moda na zdrowy styl życia dotarła do Rosji

© Sputnik. Anton Denisov Polityka i sankcje vs. sport

„Z każdym rokiem coraz więcej Rosjan uprawia sport, w ciągu dwóch lat wskaźnik ten wzrósł z 61% w 2015 roku do 76% w roku 2017" — poinformowano w materiałach WCIOM, którymi dysponuje Ria Novosti. Jak pokazał sondaż, obecnie 23% Rosjan uprawia sport regularnie (w porównaniu do 16% dwa lata wcześniej).

Socjolodzy precyzują, że liczba aktywnych fizycznie obywateli jest znacznie wyższa wśród ludzi młodych w wieku 18-24 lat (97% nich uprawia sport), niż u osób starszych (67%). Oprócz tego według danych WCIOM mężczyźni są bardziej aktywni od kobiet (81% do 73%).

Połowa osób, które uprawiają sport, woli robić to w domu: swoje mieszkanie czy dom na miejsce ćwiczeń wybiera 72% respondentów w wieku 60+ i tylko 20% aktywnej fizycznie młodzieży. Druga część ankietowanych wybiera stadiony i boiska sportowe (27%), kluby fitness (13%) oraz sekcję sportową, basen (8%). Jednocześnie 25% mieszkańców Moskwy i Sankt Petersburga wybiera do uprawiania sportu własnie kluby fitness.

Analityk WCIOM Iwan Liekoncew komentując wyniki sondażu, zwrócił uwagę, jak ważny jest dla młodych ludzi zdrowy tryb życia i sport.

To wartości, które wpływają na ich codzienne zachowanie. Młodzi ludzie rezygnują z alkoholu i palenia, uprawiają sport, zwracają uwagę, na to, co jedzą. Niepokoi tylko to, że wybierając sobie sposób poprawy zdrowia, większość naszych obywateli nie zwraca się o poradę do specjalistów. A przecież zła dieta czy niepoprawnie wykonywane ćwiczenia mogą im zaszkodzić — powiedział ekspert.

Ogólnorosyjski sondaż WCIOM-Sputnik przeprowadzono w dniach 23-24 kwietnia 2017 roku wśród 1200 respondentów metodą wywiadów telefonicznych. Błąd statystyczny nie przewyższa 3,5%.