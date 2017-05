CNN: Stany Zjednoczone wysłały lotniskowiec „Ronald Reagan” w stronę Półwyspu Koreańskiego

Według nich „Ronald Reagan” odbędzie w tym rejonie ćwiczenia z innym okrętem marynarki wojennej USA „Carlem Vinsonem”.

© AFP 2017/ Kazuhiro Nogi Uszkodzony lotniskowiec Ronald Reagan nie może opuścić Japonii

Sytuacja na Półwyspie Koreańskim zaostrzyła się po tym, jak w nocy z soboty na niedzielę Pjongjang przeprowadził próbę kolejnej rakiety. W poniedziałek Korea Północna oficjalnie poinformowała o pomyślnym wystrzale rakiety balistycznej średniego zasięgu. Rakieta w ciągu 30 minut przeleciała odległość 800 kilometrów i wpadła do Morza Japońskiego poza specjalną strefą ekonomiczną Japonii. Wysokość dwóch tysięcy kilometrów została osiągnięta po raz pierwszy.

Wcześniej w kwietniu w stronę półwyspu udała się grupa lotniskowca USA z lotniskowcem atomowym „Carl Vinson” na czele. Na Morzu Japońskim lotniskowiec wziął udział we wspólnych ćwiczeniach z siłami powietrznej samoobrony Japonii, a następnie z marynarką wojenną Korei Południowej. Informowano, że grupa szturmowa z „Carlem Vinsonem” na czele pozostanie na wodach Półwyspu Koreańskiego na czas nieokreślony do udziału we wspólnych operacjach z Koreą Południową.