Mówiące gazety i szpiegowskie marynarki

Amerykańscy naukowcy stworzyli pierwszy giętki płaski materiał zdolny do przeobrażania mechanicznych wahań w elektryczność lub dźwięk, co otwiera drogę do stworzenia „mówiących gazet”, „śpiewających flag” i „szpiegowskich marynarek”, głosi artykuł opublikowany w „Nature Communications”.

— Wyobraźcie sobie gazetę, w której strony wbudowane są mikrofony i głośniki. Można stworzyć numer, który mógłby rozmawiać z czytelnikiem, słuchać go i odpowiadać na jego pytania. W przyszłości nasz materiał może zastąpić zwykłe głośniki kolumny, które są dużych rozmiarów i wymagają silnego źródła zasilania – oświadczył Nelson Sepulveda z uniwersytetu stanu Michigan w East Lansing (USA).

W ciągu ostatniej dekady naukowcy opracowali mnóstwo technologii, pozwalających produkować w pełni lub częściowo przezroczyste ekrany i mikroelektronikę. W lipcu 2011 roku fizycy ze Stanów Zjednoczonych zaprezentowali przezroczyste litowo-jonowe baterie, a w listopadzie tego samego roku – soczewki kontaktowe z wbudowanym monitorem. Ponadto, w ostatnich latach naukowcy stworzyli przezroczyste tranzystory z grafenu.

W zeszłym roku Sepulveda i jego zespół opracowali giętki nanomateriał FENG, który, tak jak początkowo uważali, mógłby zostać jednym z głównych źródeł zasilania dla elastycznej elektroniki. Po wmontowaniu w polimeryczną wastwę nanocząsteczki z krzemienia i srebra, naukowcy zamienili ją w generator elektryczności, przemieniając energię mechaniczną w prąd. Jeśli taką warstwę wmontuje się w odzież, to człowiek mógłby wytwarzać prąd podczas ruchu po ulicy lub po domu.

Ekseprymentując z FENG, amerykańscy fizycy odkryli, że ten sam materiał można stosować również dla odwrotnych celów, przetwarzając elektryczność w wahania mechaniczne i nagrania fal akustycznych.

Kierując się tym pomysłem, zespół Sepulvedy wykorzystał FENG do stworzenia systemu bezpieczeństwa dla komputera, rozpoznającego głos właściciela, a także wmontował materiał we flagę uniwersytetu, zmuszając go do wykonywania hymnu lub przypadkowej muzyki poprzez połączony do niej przenośny player.

Tego typu materiały, jak zauważają naukowcy, można wykorzystać również dla innych celów, np. do stłumienia szumów, stworzenia systemów ostrzegawczych lub innych rzeczy, w których wymagana jest giętkość, mechaniczna odporność i niskie zużycie energii.