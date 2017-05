Ukraińcy mogą śmiało omijać blokadę rosyjskich portali. Nie będą karani

„Nie ruszamy treści i nawet, jeśli jakiś użytkownik, a teraz już wiele pojawiło się sposobów jak obejść (zakaz dostępu – red.), to proszę, korzystajcie. Użytkownicy w żaden sposób nie będą za to karani” – powiedział Petrow na antenie ukraińskiego kanału „1+1”.

Powiedział również, że jednym z argumentów przemawiających za blokadą rosyjskich portali społecznościowych jest konieczność zawarantowania bezpieczeństwa danych użytkowników.

„Dane, które przekazuje się rosyjskim serwisom zgodnie z rosyjskim prawem są przechowywane w Rosji, znajdują się pod pełną kontrolą strony rosyjskiej, która ma absolutny i pełny dostęp do tych danych. A to są dane osobowe obywateli Ukrainy… wszystko to znajduje się pod kontrolą Federalnej Służby Bezpieczeństwa” –uważa Petrow.

Przewodniczący Stowarzyszenia Internetowego Ukrainy Aleksander Fedienko powiedział wcześniej, że w najbliższym czasie realizować decyzję o sankcjach będzie niemożliwe, procedura „wymaga znacznych inwestycji finansowych, czasu na przestawienie sieci dostępu do internetu”. Współwłaściciel jednego z ukraińskich dystrybutorów Władimir Sidorenko z kolei przypomniał, że decyzja o blokowaniu portali społecznych jest łatwa do ominięcia za pomocą serwisów vpn, serwerów proxy i innych techicznych sposobów.