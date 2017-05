Ławrow nazwał atak koalicji USA na Syrię niezgodnym z prawem

© Sputnik. Alexey Druzginin/Anton Denisov/Russian Presidential Press Office Reakcja Rosji na działania koalicji w Syrii: Poszli na całość

„Cokolwiek by nie było przyczyną tych decyzji, które podjęło dowodzenie Stanów Zjednoczonych w celu przeprowadzenia takiego ataku, to jest on niezgodny z prawem i jest kolejnym poważnym naruszeniem suwerenności Syryjskiej Republiki Arabskiej” – powiedział dziennikarzom.

Ławrow poinformował, że USA próbują usprawiedliwić atak na Syrię tym, że „te siły rządowe tworzyły zagrożenie dla opozycji, która współpracuje z amerykańskimi wojskowymi z koalicji dowodzonej przez Amerykanów”.

Koalicja z USA na czele zaatakowała z powietrza siły prorządowe w rejonie At-Tafta na południu Syrii. Jej dowództwo „na ziemi” uznało działania tych jednostek za „zagrożenie dla sił koalicji”. W Pentagonie ogłoszono, że zaatakowana została kolumna, która weszła w „strefę zapobiegania konfliktom”, gdzie znajdują się siły zbrojne popierane przez USA.