Chiny ściśle kontrolują swój region

Z danych stacji NBC wynika, że samolot wykonywał planową misję w międzynarodowej przestrzeni powietrznej — pobierał próbki atmosfery w celu wykrycia i identyfikacji wybuchów jądrowych

Przechwycenie zostało uznane przez przedstawicieli lotnictwa wojskowego Stanów Zjednoczonych za niefachowe ze względu na „manewry chińskiego pilota oraz na prędkość i małą odległość między dwoma samolotami".

© REUTERS/ U.S. Navy Chińskie wyrzutnie rakietowe na spornym terytorium

Nie jest to pierwszy incydent powietrzny w regionie. W maju 2016 roku chińskie myśliwce przechwyciły samolot wywiadowczy lotnictwa wojskowego Stanów Zjednoczonych w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad morzem Południowochińskim. W Pentagonie działania chińskich pilotów nazwano niebezpiecznymi, natomiast władze ChRL zażądały od Stanów Zjednoczonych niezwłocznego zaniechania lotów wywiadowczych.

Zdaniem szefa Centrum Badań Społecznych Problemów Stosowanych Bezpieczeństwa Narodowego, pułkownika w stanie spoczynku Aleksandra Żylina, USA w dalszym ciągu prowadzą działalność wywiadowczą w akwenie mórz Południowochińskiego i Wschodniochińskiego.

— Wszystko, o czym mówią obecnie wojskowi amerykańscy — to jedynie chwyt mający zamaskować realia. Liczba lotów amerykańskich samolotów wojskowych w kierunku Chin zwiększyła się kilkakrotnie. Stany Zjednoczone są zaniepokojone z tego powodu, że Chiny oświadczyły absolutnie niedwuznacznie: jest to nasz region i kontrolujemy go my. Wobec tego myśliwce chińskie pokazały zamiary Pekinu wobec tych, którzy badają „cudze tereny". Jasne też w jakim celu: trzeba przeprowadzić wywiad dla ustalenia ewentualnych celów, zgromadzić dane odnośnie nowych środków łączności w zarządzaniu wojskami w ChRL, czym Amerykanie zajmują się szczególnie starannie. Natomiast wszystkie te oświadczenia strony amerykańskiej na temat rzekomo niefachowych działań lotników chińskich to po prostu wykręt. Wystąpili oni w obronie swej przestrzeni powietrznej i akwenu, które uważają za swoje — powiedział Aleksander Żylin w audycji radia Sputnik.