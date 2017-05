Korea Południowa zaczęła przyjmować dane z radaru THAAD… przez telefon

© REUTERS/ Peter Power WADA: W Rosji nie było państwowego systemu dopingu

Jednak, jak udało się wyjaśnić dziennikarzom, to wszystko, czym amerykańscy wojskowi podzieli się ze swoimi południowokoreańskimi partnerami.

Według danych agencji Yonhap News o tym, że USA udało się odnotować wystrzał północnokoreańskiej rakiety Hwason-12 południowokoreańscy wojskowi dowiedzieli się dzięki rozmowie telefonicznej ze swoimi amerykańskimi partnerami. Jednak to, że dane zostały otrzymane z radaru THAAD okazało się dopiero po zadanym pytaniu ze strony koreańskiej. Przy czym żadnych innych szczegółów amerykańscy wojskowi nie zdradzili.

Odpowiadając na pytanie, jak radar TPY-2 TM mógł zarejestrować lot rakiety, jeśli jego promień wynosi tylko 600 km, a rakieta leciała na północny-zachód, Khan Mingu oświadczył, że „zawsze mówiliśmy, że promień wynosi od 600 do 800 km. Ja nie wiem, ile dokładnie, ale nam powiedziano, że wystrzał został zarejestrowany”. Jednocześnie odległość od miejsca położenia radarów w południowokoreańskiej miejscowości Songzhu do miasta Kuson na północy, skąd jak przypuszcza się, zrealizowano start rakiety, w rzeczywistości wynosi 500 km.

Według słów źródła agencji w wywiadzie południowokoreańskim, USA i Korea Południowa dopiero ustanawiają tryb wymiany danych w czasie rzeczywistym i planują zakończyć tę pracę do końca roku. Jednocześnie, kwestia konkretnych parametrów lotu północnokoreańskiej rakiety Hwason-12 ma ważne znaczenie już teraz.

Zdaniem szeregu miejscowych ekspertów wojskowych prędkość spadania wystrzelonej 14 maja rakiety nie sięgała do poziomu międzykontynentalnej rakiety balistycznej (24 macha), ale była wyższa niż u rakiet klasy Musudan (14 macha). O ile z rakietami Musudan, których prędkość wchodzenia w atmosferę spadała do 7-8 macha radar THAAD mógł sobie poradzić, to za nowymi rakietami on może po prostu nie nadążać, a to znaczy, że w rezultacie będzie bezużyteczny przeciw północnokoreańskiemu zagrożeniu atomowemu.

Południowokoreańscy wojskowi odpowiadają na to tym, że Korea Północna na razie jeszcze nie zademonstrowała zdolności swoich rakiet do wytrzymywania wysokich temperatur przy wchodzeniu w atmosferę. A w braku stabilnoścu głowicy ta rakieta zamienia się tylko w spadający z niebios kawałek metalu. Jednak biorąc pod uwagę to, w jakim tempie Korea Północna realizuje swój program rakietowo-jądrowy, ostateczny sukces pozostaje najwyraźniej tylko kwestią czasu.