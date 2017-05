© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy Syria i Irak zacieśniają współpracę w walce z terroryzmem

Do zamachów doszło w piątek w okolicach Bagdadu i w południowej Basrze. Ofiarami pierwszego podwójnego wybuchu z wykorzystaniem samochodów-pułapek prowadzonych przez zamachowców padło, według wstępnych danych, 11 osób. Ofiarami drugiego zamachu, także z użyciem samochodu pułapki, padło siedem osób.

Jak przekazał agencji iracki generał Saad Maan, liczba ofiar zamachu w pobliżu Bagdadu sięgnęła 24 osób, a rannych zostało co najmniej 20 osób. Lekarz z Basry przekazał natomiast, że tam liczba ofiar wzrosła do 11 osób, a kolejne 30 osób trafiło do szpitali z obrażeniami.

Do obu ataków doszło niedaleko posterunków funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa. Do ataków przyznało się „Państwo Islamskie".