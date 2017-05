"W środowisku wojskowych obrony i konstruktorów generalnych krąży duch rezygnacji z taktyki obronnej. Dlatego, że najlepsza obrona to atak. A my jesteśmy państwem pokojowym, dla nas najważniejsze, to zachować bezpieczeństwo granic i naszych sojuszników. Ale po prostu bronić się i chronić to za mało, oczywiście. Mamy systemy uzbrojenia, które mogą odpowiedzieć każdemu nieprzyjacielowi. Jeśli mowa o lotniskowcach, to technicznie i technologicznie dzisiejszy przemysł obronny Federacji Rosyjskiej dolny jest stworzyć takiego rodzaju okręt. Jest projekt techniczny, prace nad nim nigdy nie były przerywane. Ale to jest pytanie do wojskowych: czy taki okręt jest im potrzebny. W odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych jesteśmy wielkim mocarstwem kontynentalnym i mamy inne priorytety” – powiedział Rogozin w wywiadzie dla programu „Wiesti w subbotu”.