Mowa o artykule z 5 maja zatytułowanym „Propaganda Putina", w którym „poza będącymi już na porządku dziennym insynuacjami na temat ingerencji rosyjskich służb specjalnych w kampanie wyborcze w USA i Francji, gazeta wyładowała porcję negatywu pod adresem Russia Today i agencji informacyjnych Sputnik".

Otóż, The Times nazywa powyższe media „państwowym instrumentem oszustwa", podawanego pod postacią wiadomości. MSZ przypomniało gazecie, że działalność RT i Sputnika była sprawdzana przez brytyjskiego regulatora rynku medialnego OfCom. Z jakim skutkiem? Ani jeden „informacyjny produkt" danych mediów nie został określony jako niepewny.

© AP Photo/ Risto Bozovic Propaganda rusofobii wróci do Czarnogóry bumerangiem

Rosyjski resort spraw zagranicznych uważa, że do ataków na RT i Sputnika brytyjską gazetę skłonia „dziennikarska zazdrość".

Pod koniec kwietnia resort krytykował już The Times za to, że w artykule „Nowa zimna wojna" dziennikarze zaliczyli powyższe media do „gazet publikujących fejkowe wiadomości". MSZ wyraziło żal, że brytyjska gazeta nie przestaje atakować Rosji i że nie podejmuje trudu wniknięcia w problemy relacji między Zachodem i Moskwą.