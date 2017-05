FP: Trump zbada obchodzenie się z niejawnymi informacjami za prezydentury Obamy

© AFP 2017/ Eric Feferberg W Pentagonie podano warunki wykluczające nowy atak na Syrię

Według gazety inicjatywę omawiano na spotkaniu w Białym Domu w środę rano. Trump ma nadzieję, że uda się znaleźć dowody na niewłaściwe obchodzenie się z niejawnymi informacjami za prezydentury Obamy i przekazanie tych danych Rosji i innym krajom, nie będącym sojusznikami USA.

Kolejnym krokiem będzie podanie do publicznej wiadomości informacji o tym dochodzeniu jako reakcji na materiał „The Washington Post”. Gazeta oskarżyła Trumpa o przekazanie Rosji niejawnych informacji wywiadowczych. Amerykański dziennik twierdzi, że Trump chce w ten sposób odpowiedzieć swojemu poprzednikowi i jego podwładnym, którzy – jego zdaniem- są odpowiedzialni za przedostanie się do mediów informacji o im i jego otoczeniu.

Śledztwo będzie dotyczyło programu Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA, który pozwala na przekazywanie danych o potencjalnych atakach cybernetycznych, m.in. adresy IP i e-maile, amerykańskiemu rządowi i międzynarodowym partnerom. Departament zapewnia, że przed przyłączeniem się do tego programu jego uczestnicy są dokładnie sprawdzani. Obecnie bierze w nim udział czterech zagranicznych partnerów. Nie ujawniono jednak, co to za kraje.