Białoruś przedstawiła nowy wywiadowczo-ofensywny bezzałogowy śmigłowiec

© Sputnik. Aleksandar Djorović Rozłam w UE: Węgry i Polska nie chcą migrantów

Konstruktor bezzałogowca to białoruska kompania INDELA. Masa wzlotowa maszyny to 150 kg, uzbrojony jest w reaktywne pociski termobaryczne kalibru 90 mm. Według materiałów promocyjnych kompanii, INDELA-I.N. SKY jest przeznaczona do porażania żywej siły oraz techniki pancernej przeciwnika, a także do monitorowania terenu.

Według słów przedstawiciela kompanii na targach, w tej chwili bezzałogowiec przechodzi testy fabryczne.

Znany ekspert w dziedzinie lotnictwa bezzałogowego Denis Fedutinow, który odwiedził MILEX-2017, powiedział RIA Novosti, że nowe opracowanie białoruskiego przemysłu obronnego ma niewiele analogów i dysponuje szerokimi perspektywami eksportowymi.

Dziś na światowym rynku bezzałogowych aparatów latających jest nie tak wiele maszyn podobnej klasy: były eksperymenty z ustanowieniem uzbrojenia na śmigłowcach bezpilotowych Camcopter S-100 austriackiej kompanii Schiebel w postaci rakiet LMM. Również podobne konstrukcje były w Chinach, ale jest ich w zasadzie tak wiele, że trudno w nich wszystkich się orientować – powiedział.

© Fotolia/ Olga Kochina Rosja ograniczyła dostawy nabiału z Białorusi

Rozmówca agencji zauważył, że INDELA-I.N. SKY może być szeroko stosowana w operacjach antyterrorystycznych i w interesach ochrony brzegowej, ponieważ śmigłowiec może być ustanowiony na niewielkim statku.

„Dana kompania jest dobrze znana na rosyjskim rynku, dlatego nie jest wykluczone, że nowy śmigłowiec bezzałogowy może być potrzebny rosyjskim użytkownikom” – powiedział Fedutinow.