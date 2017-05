Moskwa złożyła wniosek do WTO przeciwko Ukrainie

© Fotolia/ Picsfive Poroszenko ruguje rosyjską konkurencję z rynku słodyczy

Rosja skierowała do organu rozpatrującego spory w Światowej Organizacji Handlu (WTO) i do rządu Ukrainy zapytanie o przeprowadzenie konsultacji w związku ze stale wprowadzanymi, poczynając od 2014 roku, ograniczeniami, zakazami, szczególnymi wymogami i procedurami w stosunku do rosyjskich towarów, usług i osób na ukraińskim rynku, a także w stosunku do tranzytu przez Ukrainę – powiedział szef Ministerstwa Rozwoju Ekonomicznego Federacji Rosyjskiej Maksim Oreszkin.

„Co więcej, liczba antyrosyjskich środków, ich charakter, rozmiar objętych ograniczeniami branż świadczą o tym, że Ukraina systemowo i świadowie łamie swoje międzynarodowe zobowiązania, ignorując zasady handlu międzynarodowego i inne normy międzynarodowego prawa. Jednocześnie niektóre z tych środków nie tylko nie chronią ukraińskiej gospodarki, co przeciwnie, stwarzają dla niej dodatkowe problemy” – dodał minister.

Na terytorium Ukrainy zabrania się albo dyskryminuje działalność setek rosyjskich kompanii – producentów i dostawców towarów i usług – dodał minister.

– „My tak klasyfikujemy również ograniczenia operacji z ukraińską walutą, zakaz akredytacji dziennikarzy rosyjskich agencji informacyjnych oraz innych mediów” – powiedział Oreszkin.

„W ten sposób rosyjski wniosek obemuje setki elementów ukraińskich aktów normatywnych i dotyczy szeregu bazowych porozumień WTO” – wyjaśnił Oreszkin.