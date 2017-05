© Sputnik. Сергей Мальгавко Coraz więcej Ukraińców jeździ na Krym

Była to odpowiedź przewodniczącego na prośbę o skomentowanie zakazu dostępu do serwisów społecznościowych VKontakte i Odnoklassniki oraz portali Yandex i Mail.ru. Odpowiedni dekret prezydenta Ukrainy wszedł w życie 17 maja.

Co się tyczy Ukrainy, chcę powiedzieć, że mieszkańcy Krymu wyczerpali wszystkie emocje wobec niej. Gdyby zostałem o to zapytany w 2014 roku, to najprawdopodobniej mówiłbym z pianą na ustach, a teraz to nie budzi już żadnych emocji. To wszystko przypomina mi fantastyczny obraz, kiedy grupa ludzi próbuje obrócić bieg rzeki — powiedział Konstantinow na antenie radia Sputnik na Krymie.

Według niego ukraińska władza wcale nie jest nienormalna. „Bardzo dobrze znamy te osoby. Wszystko dobrze przemyślały. Swoimi działaniami odwracają uwagę ludzi od tego, czym w rzeczywistości zajmują się sami. Uprawiają korupcję i wypychają kieszenie, które w większości znajdują się za granicą. To też nie jest tajemnicą, wie o tym cała Ukraina" — podkreślił Konstantinow.

Według niego kijowskie władze potrzebują wizerunku wroga, aby odciągnąć uwagę własnych obywateli od palących problemów w państwie.

W tym kierunku będą posuwać się do ostatecznego absurdu. Zakażą poranka i wieczoru. Zakażą ptakom latania. Komentowanie tego będzie kompletnie bezsensowne, dopóki w tej części nie osłabną lub dopóki społeczeństwo pozwala im to robić. Potrwa to niedługo i niebawem się skończy — podsumował Konstantinow.