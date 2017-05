Chiny do USA: Dajcie nam 100 dni, wpłyniemy na KRLD

© AFP 2017/ Jung Yeon-Je Korea Północna przeprowadziła kolejną próbę rakietową

Władze USA zażądały surowszych środków wobec Korei Północnej, której 90% zagranicznego obrotu handlowego przypada na Chiny. W przeciwnym razie Stany Zjednoczone zagroziły rozszerzeniem sankcji wobec Korei Północnej na te chińskie przedsiębiorstwa i instytucje finansowe, które współpracują z Pjongjangiem, zaznacza gazeta. Przy takim scenariuszu chińskie firmy nie będą mogły współpracować z amerykańskimi partnerami.

W odpowiedzi na to ChRL poprosiła o 100 dni karencji — podobnej do tej, którą Pekin i Waszyngton uzgodniły wcześniej w sprawie handlu zagranicznego, pisze gazeta. Handlowy plan, który przewiduje zwiększenie amerykańskiego eksportu do Chin, w ciągu 100 dni ma na celu zmniejszenie dysproporcji handlowej między oboma krajami i redukcję deficytu handlowego USA.

Jednak gazeta ma wątpliwości co do możliwości Chin wpłynięcia na Koreę Północną, która tylko w ostatnim tygodniu przeprowadziła dwa wystrzały rakietowe. Ostatni z nich miała miejsce w niedzielę z zachodniego wybrzeża z powiatu Pukch'ang prowincji P'yŏngan Południowy. Pocisk średniego zasięgu typu „Pukkykson-2” przeleciał około 500 kilometrów i wpadł do Morza Japońskiego 350 km od wschodniego wybrzeża Półwyspu Koreańskiego.

Zaznaczono, że wyniki obu planów 100 dni liderzy omówią podczas spotkania w lipcu w kuluarach szczytu G7.