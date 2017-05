Sawczenko: W Radzie Najwyższej nie ma facetów

© Sputnik. Natalia Seliverstova Cenzura na Facebooku - Guardian zdradza szczegóły

„Każda kobieta ma swoje życie prywatne i ma jakieś talenty, ale niestety nikogo to nie interesuje. Wszystkich interesuje to, co posiada Nadija Sawczenko. Wszystko, co mam jest osobiście dla mnie, dla duszy. Wszystkim, czym mogę się podzielić, chętnie podzielę się z Ukraińcami. A to co moje, to moje" — oznajmiła Sawczenko. Według deputowanej mężczyżni się jej boją. Jednocześnie zauważyła, że w Radzie Najwyższej mężczyzn nie ma.

„Nie, w Radzie Najwyższej mężczyzn nie ma, w Radzie Najwyższej są deputowani ludowi" — dodała.

Wcześniej Nadija Sawczenko opowiedziała o wyjeździe do Indii — jak najdalej od „wstrętnej Eurowizji".