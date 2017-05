Przy wejściu na koncert w Manchesterze nie było kontroli

© REUTERS/ Jonathan Ernst Trump: Zamachu w Manchesterze dokonali życiowi nieudacznicy

„Kontroli osobistej przy wejściu prawie nie było, była zerowa. Nie przechodziliśmy przez żadne bramki z wykrywaczami metali. Jedyne co interesowało kontrolerów to to, czy nie posiadamy butelek z wodą. Torby w ogóle nie były sprawdzane, nikt do nich nie zaglądał. Nie było też kontroli osobistej, czy nie mamy czegoś w ubraniu" — powiedziała Trochtova.

Według niej wybuch w hali nastąpił prawie pod koniec koncertu, 3-5 minut po opuszczeniu sceny przez wokalistkę. Trochtova z koleżankami w tym czasie znajdowała się przy wyjściu na zewnątrz, po wybuchu na kilka sekund nastała cisza, a później rozległy się krzyki i wielu spanikowanych ludzi ruszyło w kierunku wyjścia.

Były otwarte chyba trzy wyjścia na zewnątrz. Do wybuchu doszło przy głównym wyjściu, przez które budynek opuszczała większość widzów — podkreśliła Trochtova.

Szczegóły dotyczące wydarzenia w hali i licznych ofiar wybuchu Trochtova poznała już później w hotelu z wiadomości telewizyjnych.