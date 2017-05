May: policja ustaliła tożsamość sprawcy zamachu terrorystycznego

Jak donosi BBC News, premier May poinformowała o tym w trakcie konferencji prasowej po posiedzeniu nadzwyczajnego komitetu rządowego COBRA. Według niej wiadomo, że zamachu dokonał jeden człowiek, który wybrał taki czas i miejsce, aby liczba ofiar śmiertelnych i rannych była jak największa. May zaapelowała także do Brytyjczyków o udzielenie pomocy policji w śledztwie i udostępnienie wszelkich nagrań, które posiadają.

Wcześniej poinformowano, że premier Wielkiej Brytani Theresa May nazwała eksplozję w Manchesterze zamachem terrorystycznym.