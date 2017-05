W poniedziałek dyrektor gabinetu administracyjno-budżetowego Białego Domu Mick Mulvaney potwierdził dziennikarzom, że Stany Zjednoczone zamierzają zmienić zasady świadczenia pomocy wojskowej dla niektórych krajów z zapewnienia dotacji na kredyty. Wśród tych krajów znalazła się również Ukraina. Jednocześnie podkreślił, że program zostanie utrzymany dla Izraela i Egiptu.

„To wpisuje się w logikę tego podejścia i nawyków, które 45. prezydent USA nabrał w ciągu swojego życia i doświadczenia biznesmena: pragmatyczne podejście do wszystkiego, w tym także w podobnej współpracy” — powiedział Martynow.

Jeśli chcecie naszą broń — proszę, zapłaćcie, jeśli nie macie pieniędzy, dobrze, na pewnych warunkach możemy udzielić wam kredytu, ale nadal zapłacicie. Ale w celu uzyskania kredytu trzeba mieć gwarancje dla tej pożyczki lub poważne poręczenie trzeciej strony, która w przypadku bankructwa spłaci go za was. Dlatego nie sądzę, aby taką pożyczkę Ukrainie ktoś udzielił. Dzisiejsza Ukraina nie jest w stanie odpowiadać ani za własne długi, ani za jakiekolwiek opcje. Ona sama nie wie, co się z nią stanie — dodał ekspert.

© Sputnik. Mikhail Palinchak Biały Dom potwierdził zniesienie bezpłatnej pomocy wojskowej dla Ukrainy

Zaznaczył, że taki obrót wydarzeń „z pewnością będzie nieprzyjemny dla Kijowa”.

„Teraz podejścia zmieniają się. Teraz trzeba będzie płacić za wszystko, a raczej Ukrainie nie będzie to konieczne, ponieważ logika ich działań jest następująca: «dajcie pieniądze i więcej, a my za to powiemy i zrobimy co zechcecie». Ale obecnej amerykańskiej administracji potrzebne są działania o charakterze finansowym. Jest to czysto pragmatyczne podejście biznesowe i nie tylko w odniesieniu do Ukrainy, ale także innych krajów” — podsumował ekspert.