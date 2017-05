Manchester: aresztowano podejrzanego o związek z zamachem

„W kwestii zdarzenia w Manchester Arena możemy potwierdzić aresztowanie 23-letniego mężczyzny w Południowym Manchesterze" — czytamy w oświadczeniu.

Policja dodała, że incydent w galerii handlowej Arndale, gdzie również został zatrzymany mężczyzna, nie ma związku z zamachem.

© REUTERS/ Jon Super May: Wśród rannych i zabitych w Manchesterze jest dużo dzieci i młodzieży

Wcześniej gazeta Manchester Evening News poinformowała, że pracownicy służb porządkowych zatrzymali kilka osób. Według danych periodyku aresztowania odbyły się w dzielnicach Chorlton i Ashton. Do wybuchu w hali Manchester Arena doszło wczoraj wieczorem: zginęły 22 osoby, 59 trafiło do szpitala. Poza tym 6 nastolatków i 8-letnia dziewczynka do tej pory są uważani za zaginionych.

Premier Wielkiej Brytanii Theresa May oznajmiła wcześniej, że pracownicy służb porządkowych ustalili tożsamość terrorysty samobójcy. W interesie śledztwa jego nazwisko jest trzymane w tajemnicy.