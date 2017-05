Rada chce wprowadzić kwoty na język ukraiński w telewizji

Władze kraju oczekują, że pozwoli to promować język ukraiński. Opozycja w Radzie wystąpiła przeciwko inicjatywie, zwracając uwagę, że taka decyzja stworzy nowe konflikty i napięcia w społeczeństwie.

O kwocie

Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Andrij Parubij wyjaśnił potrzebę przyjęcia prawa ochroną bezpieczeństwa narodowego. „Teraz w warunkach wojny jest to (ustawa o kwotach — red.) kwestia bezpieczeństwa narodowego. Już przyjęliśmy z wami ustawę w sprawie kwot dla radiostacji i zobaczyliśmy renesans ukraińskiej piosenki. I dziś mamy szansę, potrzebę i obowiązek przyjąć podobne prawo dla telewizji…” — powiedział Parubij na posiedzeniu parlamentu. Wezwał on deputowanych do poparcia ustawy.

Inicjatorzy projektu ustawy uważają, że obowiązujące przepisy nie dają wystarczających gwarancji dla używania języka ukraińskiego przez media.

Dokument, który Rada już przyjęła w pierwszym czytaniu, proponuje ustalić, że dla krajowej emisji telewizyjnej udział programów i/lub filmów w języku ukraińskim musi wynosić co najmniej 75% w ciągu doby w każdym z przedziałów czasowych od 07:00 do 18:00 i od 18:00 do 22:00.

Dla regionalnych stacji telewizyjnych zalecane jest ustalenie obowiązkowego udziału w wysokości 50%. Przy tym filmy i programy, które nie są własnym produktem stacji telewizyjnej i nie są sporządzone w języku urzędowym, powinny być transmitowane z napisami w języku państwowym.

© Sputnik. Sergey Malgavko Na Krymie ukaże się gazeta w języku ukraińskim

Transmisja jest traktowana jako w języku urzędowym, jeśli wszyscy prowadzący mówią w języku państwowym. Przy czym dopuszcza się użycie innych języków bez dubbingu i podkładu głosowego przy reportażach z miejsca zdarzenia, komentarzach zaproszonych osób” — czytamy w projekcie ustawy.

W przypadku przyjęcia dokumentu musi go jeszcze podpisać prezydent Ukrainy. Ustawa wejdzie w życie w ciągu jednego miesiąca od dnia następującego po dniu jego opublikowania w Dzienniku Ustaw.

Naruszenie praw widzów

Największa ukraińska stacja telewizyjna „Inter” wydała oświadczenie, w którym wezwała, aby nie przyjmować ustawy, ponieważ narusza ona prawa milionów obywateli.

Inter Media Group zawsze opowiadała się przeciwko zakazom. Również kategorycznie sprzeciwiamy się tej ustawie, która praktycznie zakazuje stosowania w audycji telewizyjnej Ukrainy jakichkolwiek innych języków niż ukraińskiego. I kwestia nie dotyczy języków — ukraińskiego czy rosyjskiego. Kwestia dotyczy praw człowieka. Ta ustawa narusza prawa milionów obywateli Ukrainy, dla których język rosyjski jest językiem ojczystym. A także narusza prawa osób mówiących w innych językach regionalnych, których, oprócz rosyjskiego, jest 17 na Ukrainie — czytamy w oświadczeniu.

„Inter” uważa, że dokument wprowadza podział w społeczeństwie, rozpala już i bez tego napiętą sytuację w kraju.