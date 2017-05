Bondariow o możliwościach wzmocnienia systemu obrony przeciwlotniczej WNP

© Sputnik. Vladimir Astapkovich Amerykańskie firmy nie chcą wycofywać się z Rosji

Budowa wspólnych systemów regionalnych sprzyja rozwojowi zjednoczonego systemu obrony przeciwlotniczej Wspólnoty Niepodległych Państw i daje możliwość jej wzmocnienia na konkretnym kierunku geopolitycznym — powiedział przewodniczący komitetu koordynacyjnego ds. obrony przeciwlotniczej przy Radzie Ministrów Obrony WNP, głównodowodzący Siłami Powietrzno-Kosmicznymi Rosji Wiktor Bondariow.

Zjednoczony system obrony przeciwlotniczej pozostaje pierwszym i jedynym istniejącym systemem obronnym Wspólnoty Niepodległych Państw.

„Z jednej strony stworzenie wspólnych regionalnych systemów sprzyja dalszemu rozwojowi zjednoczonego systemu obrony przeciwlotniczej WNP, a z drugiej — stwarza wspaniałe możliwości do wzmocnienia obrony przeciwlotniczej na konkretnym kierunku geopolitycznym" — powiedział Bondariow w wywiadzie dla gazety „Krasnaja Zwiezda".

Podkreślił także, że dla udoskonalania współpracy i struktury organizacyjnej systemu opracowano i podpisano umowy dotyczące stworzenia wspólnych (zjednoczonych) systemów obrony przeciwlotniczej między Rosją i Armenią, Białorusią i Kazachstanem.

„Obecnie trwają prace nad praktyczną realizacją wyżej wymienionych porozumień. Analogiczne umowy przygotowano z Kirgistanem i Tadżykistanem, przechodzą teraz procedury konsultacji wewnątrzresortowych" — dodał generał. Podkreślił także, że realizacja działań w zakresie współpracy wojskowo-technicznej w ramach zjednoczonego systemu obrony przeciwlotniczej WNP jest pod stałą kontrolą.

Do najważniejszych działań można zaliczyć dostawy uzbrojenia przeciwlotniczego do Republiki Kazachstanu; modernizację i wyposażenie w nowoczesną technikę systemu łączności Republiki Kirgiskiej; dostawy techniki lotniczej i przeciwlotniczych zestawów rakietowych do Republiki Tadżykistanu; dostawy części zapasowych i wyposażenia elementów systemu obrony przeciwlotniczej do Republiki Armenii i Republiki Białorusi" — sprecyzował Bondariow.

Poinformował również, że dalsze działania w tej sferze będą prowadzone zgodnie z głównymi kierunkami adaptacji zjednoczonego systemu obrony przeciwlotniczej WNP do realizacji zadań obrony powietrzno-kosmicznej. „W najbliższym czasie dany projekt dokumentu zostanie skierowany do rozpatrzenia przez Radę Przywódców Państw WNP w ustalonym porządku" — podsumował generał.

Koncepcję obrony powietrzno-kosmicznej wspólnoty zaakceptowano z decyzji Rady Ministrów Obrony Wspólnoty Niepodległych Państw 15 czerwca 2016 roku. Ponadto 30 listopada 2016 roku rada przyjęła projekt głównych kierunków adaptacji zjednoczonego systemu obrony przeciwlotniczej do realizacji zadań obrony powietrzno-kosmicznej. Przedstawiono w nich działania dotyczące udoskonalania bazy normatywno-prawnej współpracy i struktury organizacyjnej oraz systemu sterowania zjednoczonym systemem obrony przeciwlotniczej na podstawie przyszłej integracji narodowych systemów obrony przeciwlotniczej, a także działania dotyczące zakończenia realizacji umów międzypaństwowych o stworzeniu regionalnych systemów obrony przeciwlotniczej w regionach zbiorowego bezpieczeństwa oraz najważniejszych przedsięwzięć w ramach budowy zjednoczonego systemu obrony powietrzno-kosmicznej. Zaplanowano stworzenie podsystemów zwiadowczych oraz podsystemów ostrzegania przed atakiem powietrzno-kosmicznym, rażenia i likwidacji środków ataku powietrzno-kosmicznego, sterowania i wsparcia technicznego systemu obrony powietrzno-kosmicznej.