Rosjanie pracują nad swoim Skype'em

Prace prowadzone są na bazie spółek „Bułat” — spółki zależnej zjednoczonego holdingu „Roselektronika” (należy do państwowej korporacji Rostech) i „Rostelecomu”. System po raz pierwszy zostanie zaprezentowany podczas konferencji „Technologie Informacyjne Przemysłowej Rosji 2017”, która odbywa się od 24 do 26 maja w mieście Innopolis (Republika Tatarstan).

Ujednolicony system może być stosowany w organizacjach i instytucjach jako standard w zakresie bezpieczeństwa informacji. Łączy on w sobie możliwości telefonii i komunikatora: pozwala wykonywać połączenia głosowe i wideo, wysyłać wiadomości tekstowe, a także pliki w dowolnym formacie do jednego lub kilku odbiorców wewnątrz sieci firmowej. Przy tym system nie ma dostępu do Internetu i nie może być zaatakowany przez hakerów lub zagraniczne służby wywiadowcze.

„Ostatnie ataki hakerów namacalnie pokazały podatność większości systemów informacyjnych zagranicznej produkcji — komentuje zastępca dyrektora generalnego spółki «Roselektronika» Arsenij Brikin. — W przeciwieństwie tworzymy rosyjskie oprogramowanie i produkty telekomunikacyjne, które gwarantują brak «zakładek» i są dobrze zabezpieczone przed ingerencją nieupoważnionych osób. To opracowanie pod względem zestawu funkcji praktycznie nie ma analogów na świecie, a w zakresie bezpieczeństwa informacji jest unikalne w swoim rodzaju. Jest to nowoczesny, wygodny system, który pozwala na przesyłanie informacji poufnych w każdym dostępnym formacie.”

Opracowanie wykorzystuje platformę komunikacyjną (komunikator), serwis wideo- i audiokonferencji „Mind” i sprzęt i oprogramowanie firmy „Bułat”, łączące serwer konferencji wielopunktowej i profesjonalną instalację końcową.

Projekt jest obecnie na etapie tworzenia działającego prototypu. W ramach konferencji „Technologie Informacyjne Przemysłowej Rosji 2017” spółki partnerzy umówili się kontynuować wspólną pracę i planują podpisać porozumienie o współpracy.

Konferencja „Technologie Informacyjne Przemysłowej Rosji 2017” odbywa się w dniach 22-26 maja przy wsparciu Ministerstwa Przemysłu i Handlu Rosji, Ministerstwa Komunikacji Rosji, Rządu Republiki Tatarstan, państwowej korporacji Rostech.