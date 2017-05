Zabytki na całym świecie podświetlono w kolory brytyjskiej flagi

Według gazety Gulf News drapacz chmur Burj Khalifa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich o wysokości ponad 800 metrów w całości oświetlono w kolory flagi Wielkiej Brytanii. Narodowa kompania naftowa Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) napisała na swoim Twitterze, że jej główna siedziba również została podświetlona na znak solidarności z Wielką Brytanią. Dubai stands in solidarity with the UK tonight. Brilliant from the Burj Khalifa. What a powerful message. ❤️ pic.twitter.com/YZB0lweyAl

​Jak donosi gazeta Telegraph, w stolicy Irlandii Północnej Belfaście w kolory brytyjskiej flagi został podświetlony ratusz.

​W Genewie w celu upamiętnienia ofiar ataku terrorystycznego fontanna Jet d'eau została podświetlona na czerwono, niebiesko i biało.

​Tel Aviv również podświetlił w kolory brytyjskiej flagi jeden z budynków miasta. #TelAviv City Hall illuminates w/British flag in solidarity with the people of #Manchester and the U.K. #manchesterareana #Manchestervictims pic.twitter.com/5HHLfv5ig9

​W Czechach w godzinach wieczornych odpowiednie kolory pojawiły się na wieży widokowej Petřínská rozhledna. Petřínská rozhledna se dnes rozsvítí v britských barvách. Naposledy se kvůli teror. útoku rozsvítila v prosinci v barvách německé trikolory. pic.twitter.com/xLRs9ouppj

​Według gazety Manchester Evening News w Berlinie dla upamiętnienia ofiar wybrano miejsce historyczne — Bramę Brandenburską. Brandenburg Gate showing solidarity, thank you Germany #berlin #Manchester #standwithmanchester #Germany pic.twitter.com/af5jFxKwm3

​Na budynku banku HSBC w Hong Kongu zostało wyświetlone posłanie solidarności: „Jesteśmy razem z Wielką Brytanią". A message of solidarity to the victims of the #Manchester attack is displayed on the the HSBC building, #HongKong. pic.twitter.com/TFKxuUZbr4

​Jedna z głównych atrakcji Paryża — Wieża Eiffla — o północy w pamięci ofiar zgasiła swoje światła. Eiffel Tower goes dark in solidarity with victims of Manchester Arena attack. https://t.co/BCGCRh556U pic.twitter.com/ywjU7BkTrz

​Na godzinę wyłączono również światła głównych symboli stolicy Włoch — Koloseum i Fontanny di Trevi. Wraz z nimi zgasły światła na fasadzie Pałacu Senatorów na Placu Kapitolińskim, gdzie znajduje się stołeczne merostwo. Colosseum lights to be turned off for Manchester — Also Trevi Fountain, Campidoglio https://t.co/JfFufczKY2

