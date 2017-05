Ojciec będzie zadowolony: syn Poroszenki poprawił kontrowersyjny napis na koszulce

© AFP 2017/ Genya Savilov Wizy dla Rosjan: Ukraina dba o bezpieczeństwo Europy

W patriotycznej koszulce Michaił przyszedł na zdjęcia do programu sportowego swojej matki, Pierwszej Damy Ukrainy, Maryny Poroszenko. Maryna Poroszenko prowadzi rubrykę sportową na kanale „Ukraina”, który należy do Rinata Achmetowa, co również wywołało spore echo wśród opinii publicznej.

Wcześniej w internecie wybuchł skandal po pojawieniu się syna Poroszenki w koszulce z napisem Russia. Sam prezydent Petro Poroszenko potępił syna za tę koszulkę. Podkreślił, że przeprowadził z nim poważną rozmowę na ten temat.