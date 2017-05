Europa dała hasło „Gaz!”, ale Kijów zaspał

Kijów ma nowy pomysł. Dokopać się nieistniejących aktywów Gazpromu na Ukrainie. Nie ważne, że ich nie ma. I nie ważne, że Moskwa już się zmęczyła odpowiadaniem na pretensje i wyjaśnianiem, że Gazprom nie prowadzi działalności przedsiębiorczej w tym państwie. Gazprom na granicy z Ukrainą przekazuje Naftohazowi gaz, jak handlowiec klientowi towar. I już! Ale Kijów to nie Niewierny Tomasz. Zatem będzie szukać dniem i nocą. Co jest najważniejsze? Chęci. A to już pół sukcesu, jak uważa Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy. Trzeba jakoś wyciągąć z Gazpromu wyssane z palca kary ukraińskich sądów na sumę 6,4 miliarda dolarów. Sprawa ciągnie się z 2015 roku, kiedy Gazprom otrzymał karę za rzekomo monopolistyczne zachowanie na Ukrainie. Niby zbyt wiele sobie pozwalał. Ale czego? Kiedy? To wie tylko Kijów.

Szef ukraińskiego Ministerstwa Sprawiedliwości Paweł Petrenko jak można sądzić, znów postanowił zagrać pod publiczkę, wtórując swoim przełożonym. Albo otrzymał cudowne przyspieszenie: rób co chcesz, ale aktywy Gazpromu na Ukrainie muszą się znaleźć. Eksperci, znający wszystkie niuanse sprawy i stosunki Naftohazu i Gazpromu uprzedzili: w pełni możliwe, że Kijów szuka sposobu, aby zrobić tak, żeby rosyjski holding musiał płacić za fizyczną obecność jego gazu na terytorium Ukrainy. Przepisy prawne w tym państwie są takie, że służba, która obowiąana jest znaleźć aktywy może przyczepić się do rosyjskiego gazu, który biegnie po ukraińskim ruram. W rezultacie Gazprom może zetknąć się z tym, że Ukraina ogłosi areszt na rosyjski gaz, przeznaczony dla Europy. A potem będzie spredawać go Unii Europejskiej. Zarobiona suma — te same 6,4 miliarda dolarów – zostaną położone do kieszeni. Wprawdzie jest jeden szczegół: przed takim „uczciwym” zagraniem, Kijów powinie poradzić się swoich kuratorów, przede wszystkim Brukseli i Berlina.

Ale to jeszcze nie wszystko. Są jeszcze aktywy „Gazpromu”, które mieszą się poza granicami Ukrainy. I tu można się pokręcić, ponieważ Gazprom ma spore udziały w wielu ukraińskich przedsięwzięciach. Ukraina raczej nie upuści szansy zarobienia na tym. Ale znów, tylko jeśli pozwolą kuratorzy. Biorąc pod uwagę, że w te chwili Unia Europejska zmiękczyła swoją retorykę wobec Rosji, wysiłki Kijowa raczej nie będą w smak Brukseli i Berlinowi – największemu nabywcy rosyjskiego gazu. A i Gazprom stanie do obrony swoich aktywów, jeśli będzie trzeba.