„Wiemy, że Rosja aktywnie i otwarcie pracuje w tym kierunku (rzekomej ingerencji w wybory w obcych państwach — red.) przy pomocy RT, agencji Sputnik i innych źródeł informacyjnych, które w tej chwili, jak się zdaje, są ulubionymi źródłami informacji w służbie prasowej Białego Domu" — powiedział Podesta. Jednocześnie, według niego, nawet te media, według jego słów, zaczęły zadawać niewygodne pytania.

© Zdjęcie: Ministry of defence of the Russian Federation