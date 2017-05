Erdogan: Wycofanie niemieckiego lotnictwa z bazy Indżirlik to nie problem

Wcześniej okazało się, że Turcja w ciągu dnia poprzedzającego rozpoczęcie wizyty grupy niemieckich deputowanych w bazie wojskowej Indżirlik poinformowała MSZ Niemiec o niemożliwości odbycia tej podróży. Potem kanclerz Niemiec Angela Merkel oświadczyła, że Niemcy będą szukać alternatywy dla przemieszczenia niemieckiego kontyngentu wojskowego z bazy Indżirlik do państw sąsiednich.

„Nie otrzymaliśmy żadnego powiadomienia od Niemiec o tym, że zamierzają oni wyjść do Jordanii z bazy Indżirlik. Jest oświadczenie niemieckiej strony o tym, że w agendzie taka kwestia się nie znajduje. Ale jeśli tak postąpią, to dla nas to nie problem. Jeśli odejdą, to powiemy im: szczęśliwej drogi! – powiedział Erdogan dziennikarzom przed wylotem na szczyt NATO.

Poza tym Erdogan oskarżył Berlin o to, że Niemcy dają schronienie „terrorystom”. Tak skomentował informację o tym, że dziesiątki tureckich wojskowych zwróciły się do Niemiec o azyl polityczny. Według nich, dotknięci zostali „czystkami” po próbie przewrotu w Turcji w lipcu zeszłego roku i zostali zmuszeni do opuszczenia swoich stanowisk.

„Zapewnienie schronienia to problem Niemiec. Przyzwyczaili się przyjmować terrorystów, no to będzie ich u ich jeszcze dziesięć. A my będziemy ich nadal ścigać” – powiedział Erdogan.

Mandat Bundeswehry w syryjskiej operacji nie przewiduje udziału w operacjach lądowych.