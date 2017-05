Kijów chce zerwać połączenie kolejowe z Rosją

Według źródła zbliżonego do ukraińskiego rządu pretekstem do tego będzie niechęć Rosyjskich Kolei Państwowych „zaprzestania ruchu pasażerskiego do Rosji ze strefy ATO, a w szczególności z Doniecka, co narusza suwerenności i integralność terytorialną Ukrainy. Teraz z Doniecka do Taganrogu kursuje pociąg osobowy, cena biletu wynosi 17 rubli.

Państwowa Administracja Transportu Kolejowego „Ukrzaliznycia” poinformowała gazetę, że „w chwili obecnej nie podjęto żadnej decyzji w tej sprawie”. Z kolei Rosyjskie Koleje Państwowe powiedziały „Kommiersantowi”, że nie otrzymały od Kijowa żadnych dokumentów dotyczących zerwania połączenia pasażerskiego.

„Planów zawieszenia przewozów pasażerskich na razie oficjalnie nie potwierdza ani Kijów, ani Moskwa. Jednak ukraińscy rozmówcy «Kommiersanta» twierdzą, że decyzję «aktywnie lobbują» sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksandr Turczynow i przewodniczący Rady Najwyższej Andrij Parubij, których twarde stanowisko ostatnio coraz częściej popiera prezydent Petro Poroszenko” — czytamy w artykule.

Temat ten nie po raz pierwszy znajduje się w centrum zainteresowania mediów. Jakiś czas temu Ren-TV poinformowała, że od lipca prawie wszystkie składy z Ukrainy przestaną kursować do Rosji, wiele z nich zostanie wysłanych do krajów UE. Wtedy Rosyjskie Koleje Państwowe oświadczyły, że nie otrzymały formalnego zawiadomienia o zerwaniu połączenia pasażerskiego, zaprzeczyły informacjom „Ukrzaliznycia”.

Teraz między dwoma krajami nie ma bezpośrednich rosyjskich pociągów. „Federalna Kompania Pasażerska” (FPK, „córka” Rosyjskich Kolei Państwowych) po wydarzeniach z wiosny 2014 roku została zmuszona do stopniowego zmniejszania liczby pociągów na ukraińskich trasach. Pod koniec tego samego roku całkowicie je wycofano z powodu spadku ruchu pasażerskiego. Pozostał tylko jeden pociąg tranzytowy FPK, a także pociągi Ukraińskich Kolei i administracji kolejowych krajów WNP.