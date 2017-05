Redaktor naczelna kanału telewizyjnego RT i Międzynarodowej Agencji Informacyjnej „Rossia Siegodnia" Margarita Simonian skomentowała wypowiedź szefa sztabu wyborczego Hillary Clinton Johna Podesty o tym, że biuro prasowe Białego Domu zwraca się ostatnio do RT i Sputnika jak do źródeł informacji.

Wcześniej Podesta w komentarzu dla Washington Post powiedział, że wymienione media, jak i szereg innych „mają widocznie status ulubionych źródeł informacji w biurze prasowym Białego Domu".

— RT i Sputnik — to ulubione media Białego Domu. A to dopiero wiadomość. Made my day — jak to się mówi — powiedziała Simonian.

Wcześniej sztab Hillary Clinton, administracja Baracka Obamy i służby specjalne USA oskarżały Moskwę, że wykorzystując m.in. rosyjskie media, ingerowała w wybory w Stanach Zjednoczonych, dążąc do wygranej Donalda Trumpa. Amerykański wywiad poświęcił agencji Sputnik i kanałowi RT prawie połowę raportu nt. „rosyjskiej ingerencji". Rozdział pt. „Kremlowska TV próbuje wpłynąć na politykę i rozdmuchać niezadowolenie w USA" zajmuje sześć z 14 stron końcowego dokumentu służb specjalnych i zawiera wnioski Centrum Jawnych Źródeł (Open Source Center) przy biurze dyrektora wywiadu narodowego z 2012 roku, do których wniesiono „kosmetyczne" zmiany w związku z wyborami 2016 roku. Strona amerykańska nie przedstawiła tymczasem żadnych konkretnych dowodów.

Na Zachodzie regularnie informuje się o konieczności prowadzenia walki informacyjnej z rosyjskimi mediami. Temu, między innymi, była poświęcona rezolucja Parlamentu Europejskiego, w której za najważniejsze zagrożenie uznano Sputnika i RT. Jednocześnie część punktów dokumentu graniczy z cenzurą. Prezydent Rosji Władimir Putin nazwał rezolucję świadectwem degradacji rozumienia demokracji.