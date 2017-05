W Mamonowie udaremniono próbę przemytu broni

© Sputnik. Igor Zarembo Kaliningrad: transport rosyjskiego węgla do Polski będzie łatwiejszy

„Pracownicy urzędu celnego zatrzymali przy obywatelu Rosji, który jechał z Polski do Rosji przez punkt graniczny Mamonowo , przedmioty przeznaczenia wojskowego (łącznie 58 sztuk): skrzynkowe magazynki dwurzędowe na 32 naboje do pistoletu maszynowego Vigneron M2, jednorzędowe magazynki dyskowe na 47 nabojów do karabinu maszynowego DP-27 oraz trzyrzędowe magazynki dyskowe na 63 naboje do karabinu maszynowego DT-29" — głosi komunikat.

Podkreślono, że wszystkie te przedmioty pracownicy urzędu celnego zatrzymali podczas przeszukania samochodu we współpracy z pracownikami wydziału ds. walki ze szczególnie niebezpiecznymi rodzajami przemytu Kaliningradzkiego Obwodowego Urzędu Celnego.

Towar został skonfiskowany. W związku z próbą przemytu wszczęto postępowanie karne z ust.1 art. 226.1 Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej (nielegalny przewóz przez granicę celną Unii Celnej w ramach Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej lub państwową granicę Federacji Rosyjskiej z państwami członkowskimi Unii Celnej w ramach Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej innej broni, innej techniki wojskowej). Obywatelowi Rosji grozi z tego art. maksymalna kara do siedmiu lat pozbawienia wolności.