Nowa struktura jest tworzona na podstawie rosyjskiej spółki Rostech. Jej celem jest promowanie i eksport rosyjskich technologii informacyjnych, a także tworzenie i rozwój nowych „pakietów” usług dla zagranicznych rynków.

Dyrektorem generalnym nowej agencji będzie Jegor Iwanow, były burmistrz Inopolis.

— Rosyjski rynek IT jest stosunkowo mały, powiedział Jegor Iwanow, przemawiając podczas ceremonii otwarcia. — Nie da się rozwijać branży IT tylko na rynku rosyjskim. Eksport rosyjskich technologii informacyjnych wyniósł zaledwie 6,7 miliarda dolarów. 4 z nich to wzmocnienie waluty, które powróciło do kraju. Zysk netto wyniósł ok. 2,5. Dlatego naszym zadaniem jest wzrost o co najmniej 20%.

— Kształtujemy naszą ofertę produktów z najlepszych materiałów IT. Jesteśmy punktem wyjścia i jedynym wykonawcą. Już teraz nasi klienci to kraje Azji Południowo-Wschodniej, kraje EaWG i niektóre kraje w Afryce Północnej i Ameryce Łacińskiej i jesteśmy gotowi zaproponować takie produkty jak cyfrowa suwerenność, elektroniczny rząd, „inteligentne miasta” i horyzontalne rozwiązania dla dużych i małych firm. W szczególności w naszym portfelu jest kilkaset produktów dla niewielkich przedsiębiorstw, które nie mogły wyjść na międzynarodowy rynek ze względu na ich wielkość, a teraz mamy im co zaoferować, powiedział Iwanow.

Oczywiście rosyjscy hakerzy stali się powszechnie znani, ale tam, gdzie hakerzy, tam też jest ochrona. Rosyjscy programiści są najlepsi na świecie, podsumował Iwanow.