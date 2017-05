Estończyk przywitał żołnierzy NATO bronią

Estończyk chwycił za broń i wykonał strzał ostrzegawczy w powietrze. Teraz grozi mu grzywna albo pozbawienie wolności do pięciu lat za ciężkie naruszenie porządku publicznego, pisze Postimees.

We wtorek 23 maja do estońskiej policji wpłynęło zawiadomienie, że we wsi Ohepalu, która znajduje się w gminie Kadrina (w prowincji Virumaa), mieszkaniec, uzbrojony w karabin myśliwski, grozi „znajdującym się na jego terytorium” żołnierzom, którzy brali udział w ćwiczenie „Wiosenny Sztorm”. Poinformowano również, że 56-letni mężczyzna oddał strzał ostrzegawczy w powietrze, powiedziała rzeczniczka prefektury Kerttu Krall w wywiadzie dla Postimees.

W wyniku incydentu nikt nie ucierpiał. Szczegóły zdarzenia wyjaśnią śledczy. Policja jeszcze „nie może szczegółowo komentować zdarzenia”, zaznaczono w artykule.

W stosunku do mieszkańca wszczęto sprawę karną na podstawie artykułu o „ciężkim naruszeniu porządku publicznego”. Karą za to przewinienie jest grzywna lub pozbawienia wolności do pięciu lat, wyjaśnia Postimees.