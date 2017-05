W Niemczech pasażerowie znaleźli dziurę w kadłubie samolotu

Incydent miał miejsce 21 maja. Trasę na zlecenie Air Berlin obsługiwał samolot ATR 72-500 włoskich linii lotniczych Mistral Air. Wchodząc na pokład, pasażerowie zauważyli dużą dziurę w odległości pół metra od tylnych schodów pasażerskich.

Załoga została poinformowana o uszkodzeniu, lecz zapewniła, że powodu do niepokoju nie ma i zaczęła przygotowywać się do startu. Kiedy dwie osoby zgłosiły chęć opuszczenia samolotu, kapitan postanowił spojrzeć na dziurę. Po kontroli odwołał lot. Linie Air Berlin oświadczyły tymczasem, że pilot postanowił odwołać lot w trakcie rutynowej kontroli.

Klienci linii lotniczych twierdzą jednak, że kapitan po raz pierwszy uznał samolot za sprawny do lotu i zgodził się na obejrzenie kadłuba jeszcze raz pod presją pasażerów. „Jak to możliwe, że personel próbuje przekonać pasażerów do wejścia na pokład uszkodzonego samolotu? <…> Moja wiara w bezpieczeństwo transportu powietrznego dzisiaj została zachwiana" — napisał jeden z nich na Facebooku.