Steven Seagal zamieszka na Sachalinie?

© Sputnik. Maksim Blinov Steven Seagal został Rosjaninem

Rosyjskie media poinformowały, że hollywoodzki aktor z rosyjskim paszportem Steven Seagal weźmie udział w zdjęciach do nowego projektu telewizyjnego kanału „Rossija 1", w trakcie którego otrzyma działkę w ramach projektu rządowego "dalekowschodni hektar"- poinformowała administracja Kraju Nadmorskiego.

W marcu wicedyrektor Federalnej Służby Państwowej Rejestracji, Katastru i Kartografii (Rosrejestru) Andriej Pridankin poinformował, że Seagal, zanim jeszcze został obywatelem Rosji, interesował się „dalekowschodnim hektarem". Według informacji władz Kraju Nadmorskiego, telewizja pokaże, jak aktor będzie go otrzymywać: począwszy od wyboru działki i złożenia wniosku i skończywszy na nabyciu praw własności do ziemi.

© Sputnik. Kirill Kallinikov Steven Seagal już nie pojedzie na Ukrainę

Na swoim hektarze Seagal ma zamiar zbudować wielofunkcyjny kompleks sportowy, gdzie planuje prowadzić warsztaty i spotkania ze sportowcami. Zamierza również stworzyć tutaj międzynarodowe centrum kultury z parkiem rozrywki, hotelami, muzeum i centrum wystawowym.

Seagal, który otrzymał obywatelstwo Rosji w listopadzie 2016 roku, powiedział, że widzi ogromny potencjał dla prowadzenia biznesu na Sachalinie.

Agent gwiazdy nie potwierdził doniesień prasy, nazwał podobne informacje kompletnym nonsensem i dezinformacją. Dodał, że nie rozumie jak media mogą podawać do informacji publicznej pomysł, propozycję, której realizacja nie została potwierdzona. Jest to zaledwie projekt. Zdaniem agenta jest to sposób na promocję programu przy pomocy nazwiska słynnego aktora.