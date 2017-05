„Państwa wzywające do zaprzestania współpracy z Rosją, izolują się"

„Odnoszę wrażenie, że ci, którzy namawiają, by nie uczestniczyć (w zapewnieniu bezpieczeństwa międzynarodowego) razem z nami oraz uważają, że nas izolują, w praktyce sami zmierzają ku odizolowaniu się" — oznajmił sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji Nikołaj Patruszew. Była to jego odpowiedź na pytanie dziennikarzy o to, jak odbierać oświadczenia składane na Zachodzie, że Rosja rzekomo znajduje się w izolacji.