Stadiony w Rosji budują „koreańscy niewolnicy"?

Według niej „najbardziej zaniepokojony" sytuacją jest norweski związek piłki nożnej, który 16 maja wysłał do FIFA pismo z prośbą o przeprowadzenie dochodzenia w sprawie wykorzystywania pracy migrantów w warunkach „przypominających niewolnictwo".

„Takie samo zaniepokojenie wyrażała wcześniej Holandia" — powiedziała Zacharowa.

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ zaznaczyła, że w tym przypadku temat praw człowieka jest wykorzystywany jako: instrument kampanii informacyjnej".

„Podobne oskarżenia słyszymy przed każdymi większymi zawodami, które odbywają się w naszym kraju" — podkreśliła Zacharowa.

Jeśli zaś chodzi o warunki zatrudnienia i przebywania północnokoreańskich robotników, o których jest mowa w dokumencie wysłanym do przeróżnych organizacji międzynarodowych, które tak „przejęły się" prawami człowieka, to są one regulowane przez rosyjski kodeks pracy i przepisy migracyjne, które podlegają kontroli i nadzorowi właściwych organów do spraw migracji. Tak więc ma kto pilnować praw przyjezdnych pracowników — wyjaśniła rzeczniczka.

Jednocześnie wezwała kraje UE, aby zwróciły uwagę na raport nt. łamania praw migrantów w Unii.

„Może wypadałoby, żeby Holandia i Norwegia przygotowały i wysłały do organizacji międzynarodowych informacje o tym, jak wygląda sytuacja z eksploatacją pracownika na ich własnych podwórkach? Uważam, że byłoby to bardzo ciekawe" — dodała Zacharowa.