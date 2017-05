W Cannes wygwizdali ukraiński film o Rosji

Jekaterina Czesnokowa Zwiagincew podbija festiwal w Cannes

Po zakończeniu pokazu prasowego filmu zgromadzeni na sali Debussy zaczęli gwizdać i buczeć, a oklasków prawie nie było słychać — podkreśla portal.

„Łagodna" jest swobodną interpretacją opowiadania Fiodora Dostojewskiego o tym samym tytule o życiu żony lichwiarza. Akcja została przeniesiona do współczesnej Rosji. W filmie do głównej bohaterki wraca paczka, którą wysłała mężowi do więzienia. Jedzie tam, aby dowiedzieć się, co się z nim stało. „Moim celem było zbadanie mitologii rosyjskiego społeczeństwa postradzieckiego, kontekst kulturowy, mentalność ludzi zamieszkujących ten surrealistyczny kraj" — oznajmił reżyser w wywiadzie dla Variety tuż przed pokazem. Film „Łagodna" został zrealizowany w języku rosyjskim.

© Sputnik. Ekaterina Chesnokova Z czego jest znany rosyjski reżyser Andriej Konczałowski?

„Myślę: niby są dwie Rosje, ale u Zwiagincewa jest jakaś żywa, a tutaj kompletna desperacja" — cytuje Kinopoisk komentarz jednego z amerykańskich dziennikarzy.

70. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes odbywa się na południowym wschodzie Francji w dniach 17-28 maja. Film rosyjskiego reżysera „Niemiłość" uczestniczący w głównym konkursie został pozytywnie oceniony przez wielu krytyków.