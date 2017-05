Przywódcy NATO wypełnili żądania Trumpa na pierwszym szczycie z jego udziałem

Sojusznicy odpowiedzieli na potrzeby państwa lidera Sojuszu, którego wydatki wojskowe stanowią trzy czwarte budżetu obronnego NATO. W czwartek zdecydowano o stworzeniu rocznych narodowych planów w celu zwiększenia wkładu w obronę. Państwa członkowskie wskażą w nich, jak zamierzają podnieść wydatki na obronę do 2% PKB , inwestować w kluczowe moce i brać udział w operacjach NATO. Pierwsza seria raportów z realizacji tych planów będzie gotowa w grudniu, a w lutym 2018 roku będą je analizować ministrowie obrony państw członkowskich NATO.

NATO postanowiło również formalnie przyłączyć się do międzynarodowej koalicji przeciwko PI, której przewodzą Stany Zjednoczone. Decyzja ta została podjęta z inicjatywy Waszyngtonu z dwóch powodów: aby pokazać jedność Sojuszu w walce z terroryzmem i stworzyć platformę dla koordynacji działań członków koalicji. Sekretarz generalny przypomniał, że Sojusz nie zamierza uczestniczyć w operacjach bojowych przeciwko terrorystom, ale jako członek koalicji będzie mógł uczestniczyć w debacie politycznej jej członków, w tym w sprawie koordynacji i szkoleń.

Ton dyskusji w sprawie Rosji nadało również wystąpienie Trumpa. Na ceremonii otwarcia pomnika wymienił terroryzm, imigrację i „zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej” wśród zagrożeń dla NATO. Według Stoltenberga państwa członkowskie NATO na posiedzeniu potwierdziły obecne podejście do stosunków z Rosją, które przewiduje odstraszanie i dialog. Sekretarz generalny zaznaczył, że NATO jest sojuszem obronnym i nie dąży do konfrontacji z Federacją Rosyjską.

© AFP 2017/ Paul J. Richards Stoltenberg: NATO potrzebuje dialogu z Rosją, a nie nowej zimnej wojny

„Rosja jest naszym największym sąsiadem, nadal nim będzie i dążymy do lepszych oraz bardziej konstruktywnych stosunków z nią” — powiedział, przypominając, że w ubiegłym roku po dwuletniej przerwie odbyły się cztery posiedzenia Rady Rosja-NATO.

Odpowiadając na pytanie, czy wzrost wydatków obronnych nie doprowadzi do nowego wyścigu zbrojeń, powiedział, że wszystkie działania NATO są „wyważoną, noszącą obronny charakter i proporcjonalną odpowiedzią na działania Rosji” i ponownie oskarżył Rosję o konflikt na Ukrainie.

Według Stoltenberga podejście sojuszników do Rosji jest zjednoczone jak nigdy przedtem. Przywódcy NATO potwierdzili również swój kurs wobec Ukrainy i wyrazili gotowość do dalszego wzmocnienia praktycznego i politycznego partnerstwa z Kijowem. Wezwali również do pełnego wdrożenia porozumień z Mińska.