FSB ujawnia szczegóły operacji w Moskwie

Czterech zatrzymanych, wśród których są zarówno Rosjanie, jak też przybysze z krajów Azji Środkowej, podejrzewanych jest o przygotowania do zamachów terrorystycznych w środkach transportu. W wynajętym przez nich mieszkaniu pracownicy służb specjalnych znaleźli całe laboratorium do produkcji ładunków wybuchowych, a także gotową bombę zawierającą elementy rażące, amunicję, pistolety maszynowe i literaturę o treściach ekstremistycznych. Już ustalono, że ta konspiracyjna jednostka była sterowana zdalnie — z obozu terrorystów w Syrii. Podejrzewani przyznali się do winy, jednak tylko częściowo.

Weteran Służby Wywiadu za Granicą, ekspert do spraw sytuacji kryzysowych Lew Korolkow wysoko ocenia działania służb specjalnych:

„Nie jest to bynajmniej pierwszy ani też ostatni przypadek udaremnienia zamachu terrorystycznego. W rzeczywistości udaremnia się o wiele więcej przypadków, niż podaje się w mediach. Taka jest bowiem specyfika pracy Federalnej Służby Bezpieczeństwa, gdyż podobna informacja zmusza do czujności tych, którzy na razie są ewentualnymi obiektami zainteresowania. Jednakże FSB posiada obszerne doświadczenie. Wysoko oceniam działania służb specjalnych" — powiedział Lew Korolkow.

Według niego podstawową częścią składową sukcesu służb specjalnych jest ich operatywna praca.

„Prowadzona jest skoordynowana praca zgodnie z liczbą tak zwanych kontyngentów stwarzających ewentualne zagrożenie. Są to ci, którzy ewentualnie mogą popierać czy też brać bezpośredni udział w zamachach terrorystycznych w ramach zadań dyktowanych przez emisariuszy Państwa Islamskiego. Jest ich wielu w Azji Środkowej. Z niektórymi krajami mamy otwarte granice, nie ma więc żadnych problemów z przedostaniem się tam po popełnieniu zamachu terrorystycznego. Wszystko to utrudnia poszukiwania sprawców w przypadku takiej konieczności" — podkreślił Lew Korolkow.