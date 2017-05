Bez czego Zacharowa nie może obejść się w pracy

© Sputnik. Jewgienij Biatow Maria Zacharowa: Europa nie ma własnej idei politycznej

„Myślę, że nie tylko w pracy, ale w ogóle w życiu poczucie humoru jest kołem ratunkowym, pozwala w bardzo trudnych sytuacjach znajdować pewne «amortyzatory» „ — powiedziała przedstawicielka rosyjskiego MSZ, dodając, że życie jest dzisiaj bardzo szybkie i wymaga natychmiastowych reakcji.

Dodała także, że poczucie humoru pomaga szczególnie, kiedy otwieramy ostatnie oświadczenie McCaina, że Ławrow nie ma nic do roboty w Białym Domu, to jak na to reagować? Na poważnie się nie da — podzieliła się z dziennikarzami Zacharowa.

Oprócz tego przyznała się, że nosi ubrania od rosyjskich producentów i jeździ Toyotą Camry. „Pewnego razu wydarzyła się bardzo ciekawa historia: wyszłam na briefing w sukience, którą kupiłam gdzieś w naszym sklepie, po prostu mi sie spodobała. Nagle dostaję faks: „Dzień dobry. Pisze do Pani firma ta i ta. Proszę powiedzieć, czy ma Pani na sobie przypadkiem naszą sukienkę?" — opowiedziała Zacharowa, dodając, że po przyjściu do domu sprawdziła etykietkę i sukienka faktycznie była uszyta przez tę firmę.

Napisałam: Tak. To Państwa sukienka. No i wszystko się zaczęło. Zakumplowałam się z nimi, kupuję od nich (ubrania —red.). Później w ich ślady poszli również inni projektanci, twórcy własnych linii (odzieżowych- red.). Spodobało mi się — podkreśliła Zacharowa.

Rzeczniczka MSZ Rosji poinformowała także, że dostawała bardzo dużo propozycji reklamowania tych czy innych ubrań.

„Ale oczywiście, jako urzędnik, osoba pełniąca służbę państwową nie mogę ich przyjąć. Ale pomagać — pomagam. Robię to nieodpłatnie. Gdzie to tylko możliwe, zawsze promuję naszych i im pomagam" — podkreśliła.