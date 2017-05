Protony niszczą raka szybciej i bezpieczniej niż radioterapia

© Sputnik. Thomas Tkhaytsuk Odkryto związek między rakiem mózgu i cukrem

„Terapia protonowa, jak mamy nadzieję, będzie efektywna również przy leczeniu radioodpornych rodzajów raka , zlokalizowanych obok ważnych organów. Do takich należą przede wszystkim nowotwory w obrębie szyi i mózgu. Na te rodzaje raka często chorują dzieci” – opowiada Olga Rozanowa z Instytutu Teoretycznej i Eksperymentalnej Biofizyki Rosyjskiej Akademii Nauk w Puszczyno, której słowa cytuje służba prasowa instytutu.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat naukowcy aktywnie omawiają możliwość przejścia ze zwykłej terapii promiennej na terapię protonową przy leczeniu raka. Protony, w odróżnieniu od elektronów lub promieniowania gamma, działają bardziej precyzyjnie i mniej szkodzą zdrowym tkankom, co pozwala stosować je do walki z rakiem mózgu, kości i innych organów, do których trudno dostać się chirurgom.

Głównym problemem tego podejścia jest jego wysoka cena – de facto do leczenia potrzebny byłby prawdziwy przyspieszacz cząsteczek – oraz brak zrozumienia tego, kiedy należy zatrzymać promieniowanie protonami i na ile jest ono bezpieczne.

Zespół Swietłany Zaiczkinej z Instytutu Teoretycznej i Eksperymentalnej Biofizyki Rosyjskiej Akademii Nauk w Puszczyno postanowił znaleźć odpowiedź na oba te pytania badając to, jak organizmy myszy, w które implantowano komórki rakowe , zareagowały na „ostrzał” jonami wodoru.

Doczekawszy się rozwoju raka w organizmach gryzoni, biolodzy promieniowali ich protonami przy pomocy kompleksu „Prometeus” w Protwino, stworzonego przez naukowców z Instytutu Fizycznego Rosyjskiej Akademii Nauk w Protwino, zmieniając liczbę sesji protonoterapii, długości promieniowania i siły wiązki. Potem gryzonie zostały wypuszczone z powrotem do klatek i biofizycy zaczęli śledzić to, jak zmieniał się ich stan.

Jak się okazało, nawet stosunkowo niedługie sesje promieniowania dobrze odbijały się na zdrowiu myszy: wzrost guzów w ich ciałach średnio spowolniał 5-6-krotnie. Najlepiej działała „precyzyjna” terapia protonowa, skierowana tylko na guz, w takich wypadkach powyżej 80 % gryzoni pozbywało się pierwotnego raka. Myszy, których ciała napromieniowano szerszą wiązką cząsteczek, tylko w 45% radziły sobie z rakiem.

Pozbycie się pierwotnego raka nie uratowało większości gryzoni od nawrotu choroby: u 60 % wyleczonych myszy po jakimś czasie pojawiały się nowe guzy. Niemniej jednak, myszy które były promieniowane protonami bardziej precyzyjnie, żyły o trzy miesiąc dłużej niż myszy z drugiej grupy, co też można uznać za plus. Z kolei zwierzęta, u których nawroty nie pojawiły się , przeżyły około dwóch lat. Tyle średnio żyją zdrowe myszy, nie chorujące na raka.

Wszystko to, jak uważają naukowcy, świadczy na korzyść tego, że protonoterapia działa efektywniej i szybciej niż zwykła radioterapia, szczególnie, jeśli ograniczy się jej działanie tylko do samego nowotworu. Poza tym, wysoka efektywność działania protonów świadczy o tym, że leczenie można ograniczyć do dwóch lub nawet tylko jednej sesji, jeśli uda się rozwiązać problem nawrotów.

To obniży jej koszt i pomoże uratować życie chorych na raka mózgu i inne nieoperacyjne nowotwory, uważane dziś za nieuleczalne.