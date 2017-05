„Zdaje się, że ludzie rzeczywiście wykorzystują wygląd zewnętrzny człowieka jako źródło informacji, kiedy wybierają i oceniają wiarygodność naukowych osiągnięć. Na razie nie wiadomo, jak to wpływa na rozpowszechnianie i recepcję społeczną nowych idei naukowych, ale szybki wzrost wizualnych mediów mówi o tym, że znaczenie „wyglądu nauki” będzie wzrastać” – powiedział William Skylark z Uniwersytetu Cambridge (Wielka Brytania).

Wygląd zewnętrzny człowieka odgrywa ogromną rolę w tym, jak rozwija się jego życie, wpływa nie tylko na stosunki osobiste, ale i na karierę oraz pozycję społeczną. W 2011 i 2013 roku dwie grupy brytyjskich naukowców odkryły, że ładni ludzie średnio mają wyższe IQ i częściej zajmują bardziej perspektywiczne stanowiska, niż brzydcy ludzie.

Skylark i jego zespół postanowili wyjaśnić, jak wpływa wygąd naukowców na to, na ile ludzie im dowierzają i uważają za zrozumiałe to, co się im opowiada. W tym celu badacze sfotografowali kilkuset przypadkowo wybranych fizyków i biologów pracujących w Uniwersytetach Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, oraz poprosili ochotników ocenić ich wiek, intelekt i atrakcyjność.

Otrzymawszy te dane, brytyjscy psycholodzy zapytali badanych, kto z osób na fotografiach wydaje im się naukowcem cieszącym się największym autorytetem i czyje prace naukowce powinny być najciekawsze.

Te sondaże przyniosły ciekawe wyniki. Okazało się, że ochotnikom najciekawsze wydawały się badania tych naukowców, których twarze były najładniejsze, jednak za najmądrzejszych i godnych zaufania uznali nieciekawych z wyglądu lub wręcz brzydkich badaczy.

Ogólnie rzecz biorąc, rezultatem był klasyczny, stereotypowy obraz naukowca – to nieładny starszy mężczyzna, przynależność rasowa i etniczna były tu bez znaczenia. Kobiety i młodzi atrakcyjni ludzie o wiele rzadziej wydawali się ochotnikom tak „zaawansowanymi” badaczami, jak starsi mężczyźni.

Bez względu na to, ładni naukowcy również przyciągali uwagę ochotników, kiedy zaproponowano im przeczytać kilka historii o odkryciach. To było charakterystyczne również dla krótkich popularnonaukowych filmików, programów radiowych i innych sposobów podania informacji.

Dlaczego tak się dzieje, naukowcy na razie nie wiedzą, ale planują odkryć korzenie dwojakiego stosunku do nauki i naukowców w kolejnych badaniach. W każdym razie ten czynnik, jak uważa Skylark, należy uwzględnić przy przygotowaniu popularnonaukowych materiałów i propagowaniu znaczenia nauki w społeczeństwie.