Ile pieniędzy potrzeba Rosjanom do „normalnego” życia?

Według danych socjologów, średni oczekiwany dochód rodzinny w 2017 roku wzrósł o 15% w porównaniu z zeszłym rokiem. Podkreśla sie, że co szósta rosyjska rodzina gotowa jest „żyć normalnie” za sumę do 45 tysięcy rubli. Dwie trzecie badanych pretendują na dochód od 45 do 120 tysięcy rubli, a 22% uważa, że członkowie rodziny powinni łącznie zarabiać nie mniej niż 120 tysięcy.

W badaniach zauważa się, że wzrost „apetytów finansowych” Rosjan znacznie przewyższył roczną inflację. Przy tym różnica między średnim realnym (71 800 rubli) i oczekiwanym (83 600 rubli) rodzinnym dochodem osiągnął największą różnicę w historii pomiarów.

W badaniu socjologicznym udział wzięło 1500 osób w wieku powyżej 18 lat.

Wcześniej w Ministerstwie Pracy opowiedziano, że najwyższa średnia pensja w Rosji odnotowana została w branży finansowej. Najmniej, według resortu, zarabiają rolnicy.